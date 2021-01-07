Энтони Джошуа рассказал, когда планирует завершить карьеру

Чемпион WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа планирует биться до 40 лет.

В декабре британец победил обязательного претендента IBF Кубрат Пулев в девятом раунде.

"Это не начало моей карьеры. Я подхожу к концу своей карьеры", - сказал Джошуа в интервью Sky Sports News.

"Я не тот, кто живет в данный момент и думает, что будет все так же, как и сейчас. Я всегда планирую заранее, поэтому говорю, что скоро завершу карьеру. Осталось пять лет, и это в основном олимпийский цикл", - сказал Энтони Джошуа.

На данный момент команда Джошуа стремится завершить сделку с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Их менеджеры ведут активные дискуссии, чтобы осуществить бой в мае или в начале июня.

Если переговоры сорвутся, тогда Джошуа будет вынужден провести обязательную защиту с Александром Усиком.