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Энтони Джошуа рассказал, когда планирует завершить карьеру
Британец планирует завязать с боксом, когда ему будет 40
Чемпион WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа планирует биться до 40 лет.
В декабре британец победил обязательного претендента IBF Кубрат Пулев в девятом раунде.
"Это не начало моей карьеры. Я подхожу к концу своей карьеры", - сказал Джошуа в интервью Sky Sports News.
"Я не тот, кто живет в данный момент и думает, что будет все так же, как и сейчас. Я всегда планирую заранее, поэтому говорю, что скоро завершу карьеру. Осталось пять лет, и это в основном олимпийский цикл", - сказал Энтони Джошуа.
На данный момент команда Джошуа стремится завершить сделку с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Их менеджеры ведут активные дискуссии, чтобы осуществить бой в мае или в начале июня.
Если переговоры сорвутся, тогда Джошуа будет вынужден провести обязательную защиту с Александром Усиком.
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