Мегафайт в Великобритании отменяется. Названы страны, в которых может состояться бой Джошуа - Фьюри

Бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между обладателем титулов WBA Super, WBO, IBF британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и его соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), которому принадлежит титул WBC, может состояться за пределами Великобритании.

Организаторы настроены собрать большой финансовый куш с продажи билетов, а в Великобритании из-за серьёзных карантинных ограничений в связи с пандемией Covid-19 это, видимо, будет невозможно.

Как говорит промоутер Джошуа Эдди Хирна, интерес в том, чтобы принять бой на своей территории, теперь выказали и в Сингапуре.

Однако, на данный момент приоритетной локацией остаётся Ближний Восток, а именно — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Кроме того, есть варианты с США и Китаем.