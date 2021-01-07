  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Мегафайт в Великобритании отменяется. Названы страны, в которых может состояться бой Джошуа - Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мегафайт в Великобритании отменяется. Названы страны, в которых может состояться бой Джошуа - Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Поединок может пройти далеко за пределами их родины

Мегафайт в Великобритании отменяется. Названы страны, в которых может состояться бой Джошуа - Фьюри
Новина українською

Бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между обладателем титулов WBA Super, WBO, IBF британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и его соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), которому принадлежит титул WBC, может состояться за пределами Великобритании.

Организаторы настроены собрать большой финансовый куш с продажи билетов, а в Великобритании из-за серьёзных карантинных ограничений в связи с пандемией Covid-19 это, видимо, будет невозможно.

Как говорит промоутер Джошуа Эдди Хирна, интерес в том, чтобы принять бой на своей территории, теперь выказали и в Сингапуре.

Однако, на данный момент приоритетной локацией остаётся Ближний Восток, а именно — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Кроме того, есть варианты с США и Китаем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
vringe

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...