Адонис Стивенсон: "Есть люди, которые говорят, что у меня улучшилась речь

Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон спустя два года продолжает восстанавливаться после пережитой им травмы мозга, которую он получил в поединке с Александром Гвоздиком.

"Все хорошо. У меня все в порядке. Спасибо Господу, что он на моей стороне", - сказал Стивенсон в интервью RDS. - "Есть люди, которые говорят мне, что у меня улучшилась речь. А еще постоянно спрашивают: "Ты помнишь меня?"

"Всегда есть последствия. Когда у тебя случается сотрясение мозга, это не проходит без последствий. Самое главное - продолжать трудиться над тем, чтобы они исчезли. Очень важно работать над моей памятью", - добавил Стивенсон.