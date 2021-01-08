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Известный тренер: Ломаченко в реванше побьет Лопеса
Осталось организовать второй бой
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
Роберт Гарсия убежден, что в реванше двукратный олимпийский чемпион из Украины поставит Лопеса на место.
"Все списывают Ломаченко. Это очень неуважительно. А я все еще считаю, что он побьет Теофимо в реванше. И он, вероятно, побьет остальных легковесов.
Почему Ломаченко? Мне нравятся его умения, и в первом бою он отдал первые 6 раундов. Не отнимаю заслуг у Теофимо, он доминировал, но я считаю, что Ломаченко совершил ошибку. В 8, 9, 10 он доминировал больше, чем делал Теофимо в каждом раунде. Когда Теофимо побеждал в раунде, – это не было доминирование. Он просто контролировал бой", - сказал Гарсия.
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