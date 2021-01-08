  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джервонта Дэвис: Я нокаутирую Ломаченко в конце боя
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джервонта Дэвис: Я нокаутирую Ломаченко в конце боя

Бокс
(1 голосов)

Джервонта поделился ожиданиями от возможного боя

Джервонта Дэвис: Я нокаутирую Ломаченко в конце боя
Новина українською

Чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) и "суперчемпион" WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) американец Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) провёл беседу с журналистом новостного портала EsNews.

В интервью Дэвис дал ответ украинскому экс-чемпиону в трёх категориях Василию Ломаченко (14-2, 10 КО).

— Вы никогда не боитесь драться. Я это знаю, и вы это знаете. Вы говорили мне ещё 3 года назад, что хотите подраться с Ломаченко. Недавно он дал интервью, где вызвал вас. Что вы думаете насчёт вас и Ломаченко?

— Лома недавно вызвал меня?

— Да, он сказал, что хочет с вами драться.

— У нас разные промоутеры. Если бой будет иметь смысл — сделайте его. Я готов драться со всеми парнями, если в этом будет смысл.

Почти как в Суперсерии: Гарсиа подерётся с Дэвисом, а Хэйни — с Лопесом?

— Что случится в вашем бою с Ломаченко?

— Я вижу, как я его сломаю в поздних раундах, в конце боя. Нокаутирую его.

— Вы и Теофимо. Он сказал, что вы не хотите драться с ним. Но я знаю, что вы подерётесь с любым.

— Почему он это сказал?

— Я не знаю. Он сказал, что вы его избегаете.

— Как я могу избегать его? Он же никогда не говорил, что подерётся со мной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...