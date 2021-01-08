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Джервонта Дэвис: Я нокаутирую Ломаченко в конце боя
Джервонта поделился ожиданиями от возможного боя
Чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) и "суперчемпион" WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) американец Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) провёл беседу с журналистом новостного портала EsNews.
В интервью Дэвис дал ответ украинскому экс-чемпиону в трёх категориях Василию Ломаченко (14-2, 10 КО).
— Вы никогда не боитесь драться. Я это знаю, и вы это знаете. Вы говорили мне ещё 3 года назад, что хотите подраться с Ломаченко. Недавно он дал интервью, где вызвал вас. Что вы думаете насчёт вас и Ломаченко?
— Лома недавно вызвал меня?
— Да, он сказал, что хочет с вами драться.
— У нас разные промоутеры. Если бой будет иметь смысл — сделайте его. Я готов драться со всеми парнями, если в этом будет смысл.
Почти как в Суперсерии: Гарсиа подерётся с Дэвисом, а Хэйни — с Лопесом?
— Что случится в вашем бою с Ломаченко?
— Я вижу, как я его сломаю в поздних раундах, в конце боя. Нокаутирую его.
— Вы и Теофимо. Он сказал, что вы не хотите драться с ним. Но я знаю, что вы подерётесь с любым.
— Почему он это сказал?
— Я не знаю. Он сказал, что вы его избегаете.
— Как я могу избегать его? Он же никогда не говорил, что подерётся со мной.
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