Джервонта Дэвис: Я нокаутирую Ломаченко в конце боя

Чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) и "суперчемпион" WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) американец Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) провёл беседу с журналистом новостного портала EsNews.

В интервью Дэвис дал ответ украинскому экс-чемпиону в трёх категориях Василию Ломаченко (14-2, 10 КО).

— Вы никогда не боитесь драться. Я это знаю, и вы это знаете. Вы говорили мне ещё 3 года назад, что хотите подраться с Ломаченко. Недавно он дал интервью, где вызвал вас. Что вы думаете насчёт вас и Ломаченко?

— Лома недавно вызвал меня?

— Да, он сказал, что хочет с вами драться.

— У нас разные промоутеры. Если бой будет иметь смысл — сделайте его. Я готов драться со всеми парнями, если в этом будет смысл.

Почти как в Суперсерии: Гарсиа подерётся с Дэвисом, а Хэйни — с Лопесом?

— Что случится в вашем бою с Ломаченко?

— Я вижу, как я его сломаю в поздних раундах, в конце боя. Нокаутирую его.

— Вы и Теофимо. Он сказал, что вы не хотите драться с ним. Но я знаю, что вы подерётесь с любым.

— Почему он это сказал?

— Я не знаю. Он сказал, что вы его избегаете.

— Как я могу избегать его? Он же никогда не говорил, что подерётся со мной.