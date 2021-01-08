Джеймс Али Башир назвал менеджера Усика расистом

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир обвинил менеджера украинского боксера Эгиса Климаса в своем увольнении, а также заявил, что считает его расистом.

"Мне звонил Влад Сиренко по этому поводу. И я остался при своем мнении. Я сказал, что Эгис Климас - расист. По моему мнению, он расист. Я скажу это снова. Я родился в 1951 году. В Америке расисты не могут спрятаться от темнокожих. Дело в том, что темнокожие могут почувствовать расиста, даже если он не скажет ни слова. Тебе достаточно сделать одно движение - и темнокожие все поймут.

Когда я впервые сел с Климасом за стол, не прошло и десяти минут, как он сказал, что этот парень хочет меня уволить. Я спросил: "Какой парень?" Он ответил: "Усик". До этого момента я никогда не чувствовал никакого негатива со стороны Александра.

Мое предчувствие сказало мне, что этот мужчина - расист. Может, он не расист для других, но со мной он вел себя как расист. Мне это никогда не нравилось. Я всегда боролся с расизмом, где бы с ним ни сталкивался.

Я не собираюсь извиняться за то, что назвал Климаса расистом, поскольку я до сих пор чувствую, что это так. Я считаю, что все мы обязаны говорить о расизме, чтобы сделать мир лучше", - сказал Джеймс Али Башир в интервью ютуб-каналу BWTM SPORTS & GAMING.