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IBF санкционировали поединок Теофимо Лопеса против Джорджа Комбососа

Бокс
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Бой должен состояться

IBF санкционировали поединок Теофимо Лопеса против Джорджа Комбососа
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Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала проведение поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и претендентом на титул по их версии, австралийцем Джорджем Комбососом (19-0, 10 КО).

Представитель IBF Карлос Ортис в комментарии BoxingScene сообщил об этом:

"Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес завоевал титул 14-го декабря 2019 года. Его обязательная защита должна была состояться не позднее 14-го сентября 2020 года. В данный момент претендентом №1 является Джордж Комбосос. Переговоры должны начаться немедленно и завершиться до 6-го февраля 2021 года. Если сторонам не удастся достичь соглашения в течение 30 дней, IBF назначит промоутерские торги.

Невыполнение чемпионом своих обязательств, будет достаточным поводом, чтобы совет директоров рассмотрел вопрос о лишении его титула. Несоблюдение правил претендентом, приведет к тому, что Международная федерация бокса признает следующего стоящего в рейтинге боксера в качестве обязательного претендента и переместит нарушившего правила ниже 10-го места в рейтинге, как минимум на шесть месяцев" - сказал он.

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В статье: Теофимо Лопес Джордж Комбосос-младший
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