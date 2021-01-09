Поединок Ломаченко - Лопес получил звание бой года по версии ESPN

Поединок между украинским легковесом Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) признан "Боем 2020 года" по версии ESPN.

Напомним, что в том поединке американец победил нашего соотечественника единогласным решением судей и сконцентрировал в своих руках все чемпионские титулы.