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Поединок Ломаченко - Лопес получил звание бой года по версии ESPN

Бокс
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Поединок Ломаченко - Лопес получил звание бой года по версии ESPN
UA-Футбол
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Поединок между украинским легковесом Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) признан "Боем 2020 года" по версии ESPN.

Напомним, что в том поединке американец победил нашего соотечественника единогласным решением судей и сконцентрировал в своих руках все чемпионские титулы.

Поединок Ломаченко - Лопес получил звание бой года по версии ESPN - изображение 1

Напомним, что ранее IBF санкционировали бой Лопес - Комбосос.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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