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Поединок Ломаченко - Лопес получил звание бой года по версии ESPN
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Поединок между украинским легковесом Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) признан "Боем 2020 года" по версии ESPN.
Напомним, что в том поединке американец победил нашего соотечественника единогласным решением судей и сконцентрировал в своих руках все чемпионские титулы.
Напомним, что ранее IBF
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