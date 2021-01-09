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Теофимо Лопес: Все вызывают меня, будто я бесплатно раздаю титулы

Бокс
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Комментарий чемпиона

Теофимо Лопес: Все вызывают меня, будто я бесплатно раздаю титулы
UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, какие поединки планирует организовать в ближайшее время. Его слова цитирует EsNews:

"Мы просто подождем и посмотрим. Наш бой с Ломаченко собрал 4-4,2 миллиона просмотров. Это большие, красивые цифры. Все вызывают меня, будто я бесплатно раздаю титулы. Всем нужно быть осторожными. Не используйте мое имя подобным образом. Теперь вопрос в том, кто будет следующим и что они выложат на стол.

Я много делаю для раскрутки, а Девин Хэйни много говорит. Так что это сильно помогает. Нам нужно просто подождать. Мы планируем устроить замечательные поединки в 2021 году ради всех фанатов бокса.

Нельзя организовать их все и сразу, поскольку в таком случае больше не будет больших поединков. Да, фанаты хотят больших боев прямо сейчас, но если мы дадим их болельщикам, то тогда они будут недовольны 3-5 лет, так как после этого будет не так много захватывающих поединков" - сказал он.

Напомним, что ранее IBF санкционировали поединок Лопес - Комбосос.

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В статье: Теофимо Лопес
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