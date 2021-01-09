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Эх, хорошо: Усик выпорол Ломаченко вениками. Видео

Бокс
(2 голосов)

Боксеры попарились

Эх, хорошо: Усик выпорол Ломаченко вениками. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) и легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) сходили в баню. Соответствующее видео размещено на странице lomus_official.

Напомним, что ранее IBF санкционировали бой Лопес - Комбосос.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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