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Эх, хорошо: Усик выпорол Ломаченко вениками. Видео
Боксеры попарились
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) и легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) сходили в баню. Соответствующее видео размещено на странице lomus_official.
Напомним, что ранее IBF
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