Теофимо Лопес назвал ТОП 5 легковесов современности

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) назвал свой ТОП лучших представителей его весовой категории. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Если вы хотите, чтобы я назвал свою пятерку лучших в дивизионе, то я назову себя, Ломаченко, Райана Гарсию, Хэйни и Дэвиса. У меня есть сомнения в "Танке". "Танк" всего один раз выступил в легком весе. Райан Гарсия против "Танка" был бы отличным боем. Они говорят об этом уже несколько лет, у них были перепалки в социальных сетях. Также было со мной и Ломаченко. Мы устраивали перепалки, и мой отец также был их участником.

Посмотрите, что из этого получилось. Мы устроили бой и был такой сильный ажиотаж. Все были счастливы и удивлены результатом. Я думаю, это может быть еще одна похожая ситуация. Это может быть не будет самый техничный и лучший бой, но я верю, что фанаты будут смотреть его" - сказал он.