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P4P от BoxingScene: Усик и Ломаченко в ТОП 10

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Хотя места и не те, на которые надеялись

P4P от BoxingScene: Усик и Ломаченко в ТОП 10
UA-Футбол
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Авторитетное боксерское издание BoxingScene опубликовало свой рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории. В первую десятку попали сразу два украинца.

1. Сауль Альварес (54-1-2; 36 КО)

2. Наойя Инуэ (20-0; 17 КО)

2. Теренс Кроуфорд (37-0; 28 КО)

4. Эррол Спенс (27-0; 21 КО)

5. Теофимо Лопес (16-0; 12 КО)

6. Александр Усик (18-0; 13 КО)

7. Артур Бетербиев (15-0; 15 КО)

8. Хуан Франциско Эстрада (41-3; 28 КО)

9. Василий Ломаченко (14-2; 10 КО)

10. Джош Тейлор (17-0; 13 КО).

Напомним, что ранее Теофимо Лопес назвал ТОП 5 легковесов современности.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко P4P
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