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P4P от BoxingScene: Усик и Ломаченко в ТОП 10
Хотя места и не те, на которые надеялись
Авторитетное боксерское издание BoxingScene опубликовало свой рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории. В первую десятку попали сразу два украинца.
1. Сауль Альварес (54-1-2; 36 КО)
2. Наойя Инуэ (20-0; 17 КО)
2. Теренс Кроуфорд (37-0; 28 КО)
4. Эррол Спенс (27-0; 21 КО)
5. Теофимо Лопес (16-0; 12 КО)
6. Александр Усик (18-0; 13 КО)
7. Артур Бетербиев (15-0; 15 КО)
8. Хуан Франциско Эстрада (41-3; 28 КО)
9. Василий Ломаченко (14-2; 10 КО)
10. Джош Тейлор (17-0; 13 КО).
Напомним, что ранее Теофимо Лопес
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