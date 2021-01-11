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Хирн сообщил, что у него нет контракта с Усиком
Неожиданно
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в 2021 году настроен организовать мегафайт между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО), но поединку препятствует обязательный претендент WBO Александр Усик (18-0, 13 КО).
"Действующий контракт с Усиком? Он появится разве что в том случае, если следующий бой украинец проведет против Джошуа.
Я не хочу бросать камни в огород его команды, но некоторые люди уверены, что мы обязаны выплатить Усику миллионы за то, чтобы он отошел в сторонку и дождался боя между Джошуа и Фьюри.
Но на самом деле все будет иначе. Сперва мы отправим уведомление WBO о том, что хотим провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Если они скажут «договаривайтесь с Усиком», тогда мы пойдем к нему и постараемся его осчастливить.
Я говорил ранее и повторюсь вновь. Бой Джошуа-Фьюри состоится или же с четырьмя титулами на кону, или же вовсе без поясов. Точка", - заявил Хирн.
Вероятность проведения боя Джошуа – Фьюри в 2021 году Эдди Хирн оценил в 90%.
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