Хирн сообщил, что у него нет контракта с Усиком

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в 2021 году настроен организовать мегафайт между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО), но поединку препятствует обязательный претендент WBO Александр Усик (18-0, 13 КО).

"Действующий контракт с Усиком? Он появится разве что в том случае, если следующий бой украинец проведет против Джошуа.

Я не хочу бросать камни в огород его команды, но некоторые люди уверены, что мы обязаны выплатить Усику миллионы за то, чтобы он отошел в сторонку и дождался боя между Джошуа и Фьюри.

Но на самом деле все будет иначе. Сперва мы отправим уведомление WBO о том, что хотим провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Если они скажут «договаривайтесь с Усиком», тогда мы пойдем к нему и постараемся его осчастливить.

Я говорил ранее и повторюсь вновь. Бой Джошуа-Фьюри состоится или же с четырьмя титулами на кону, или же вовсе без поясов. Точка", - заявил Хирн.

Вероятность проведения боя Джошуа – Фьюри в 2021 году Эдди Хирн оценил в 90%.