Красюк: Усик не давал согласия на бой Джошуа - Фьюри

Промоутер Александра Усика Александр Красюк, рассказал, что боксер сохраняет статус обязательного претендента на титул WBO и к этому моменту не давал разрешения на бой Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри.

"Уже были разговоры о временном титуле WBO, а также про обязательство сделать титул WBO вакантным на следующий день после боя Джошуа - Фьюри".

"Но на этот момент Усик сохраняет статус обязательного претендента на пояс WBO и не давал согласия на бой Джошуа - Фьюри без своего участия".

"Усик находится в отличном положении, он восстановился после боя и готов драться за титул весной. Промежуточный бой без титула на кону даже не обсуждается и, надеюсь, обсуждаться не будет", - рассказал Красюк в интервью Sky Sports.

Джошуа и Фьюри хотят провести бой в мае-июне этого года.