Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холифилд: Моя команда ведет переговоры с командой Майка Тайсона
Бой может состояться
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд рассказал, что его представители ведут переговоры с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном о проведении встречи. Холифилд убеждён, что, невзирая на солидный возраст, бойцы заработают на этом поединке около $ 200 млн.
"Люди выбирают то, что хотят. Если это случится, то хорошо, а нет, так нет. Могу вам сказать, что моя команда ведёт переговоры с менеджментом Майка, я жду решения. Переговоры продолжаются. Я же по-прежнему тренируюсь. Готов к Майку.
Убеждён, что наш поединок соберёт $ 200 млн. Это будет крупнейший бой. Думаю, Майк получил мои сообщения и решения сейчас только за ним. Буду рад, если он согласится на встречу", — приводит слова Холифилда The Sun.
Напомним, в прошлом боксёры встречались дважды. Оба поединка завершились в пользу Холифилда. Вторая встреча ознаменовалась громким скандалом. Тайсон в третьем раунде в порыве гнева откусил Эвандеру кусочек уха.
Популярное сейчас
- Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом
- Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО
- Футболист Динамо перенес операцию после разрыва крестообразных связок
- Ломаченко: Может, Лопес не так и силен, как кажется
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО