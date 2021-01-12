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Лопес: Ломаченко несправедливо забыт

Бокс
(1 голосов)

Американец сменил риторику

Лопес: Ломаченко несправедливо забыт
Новина українською

Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей сенсационно остановил Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и стал абсолютным чемпионом мира.

Лопес ранее регулярно делал колкие выпады в адрес Ломаченко, но теперь Теофимо отдал должное своему экс-сопернику.

"Болельщики несправедливо забыли о Ломаченко. Они поддерживали его все время. Почему же они не рядом с ним сейчас? Потому что он проиграл? Но Ломаченко потерпел поражение не от мешка, он дрался против бойца, который знает, что делает в ринге.

Я думаю, многим нужно остановиться и отдать должное Ломаченко. Я все еще думаю, что он побьет всех остальных бойцов. Поэтому я и поставил его на второе место в легком весе", - сказал Теофимо.

Лопес должен начать год боем с обязательным претендентом IBF Джорджем Комбососом. Планы Ломаченко еще неизвестны.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Fightnews.info

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Комментарии (1)
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Лектор (Черкассы)
12.01.2021 в 15:15
Вчера, без эмоций пересмотрел этот бой, отбросив все симпатии....Чистая победа Васи , как не крути...Чистейшая! Так нагло засудили Васю, так жестоко и подло! Гореть им в аду!
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