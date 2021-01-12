Лопес: Ломаченко несправедливо забыт

Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей сенсационно остановил Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и стал абсолютным чемпионом мира.

Лопес ранее регулярно делал колкие выпады в адрес Ломаченко, но теперь Теофимо отдал должное своему экс-сопернику.

"Болельщики несправедливо забыли о Ломаченко. Они поддерживали его все время. Почему же они не рядом с ним сейчас? Потому что он проиграл? Но Ломаченко потерпел поражение не от мешка, он дрался против бойца, который знает, что делает в ринге.

Я думаю, многим нужно остановиться и отдать должное Ломаченко. Я все еще думаю, что он побьет всех остальных бойцов. Поэтому я и поставил его на второе место в легком весе", - сказал Теофимо.

Лопес должен начать год боем с обязательным претендентом IBF Джорджем Комбососом. Планы Ломаченко еще неизвестны.