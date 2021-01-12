Ломаченко проведет свой следующий бой не ранее апреля

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) не появится в ринге раньше апреля. Об этом заявил глава Top Rank Боб Арум в интервью Boxing Scene:

"Мы не будем организовывать шоу в марте (из-за студенческого баскетбольного чемпионата NCAA). В апреле мы, скорее всего, организуем два шоу. А в мае-июле будет около восьми или девяти вечеров бокса. Приблизительно, три в месяц".

Напомним, что последний бой Ломаченко провел против Теофимо Лопеса, которому проиграл по судейских записках.