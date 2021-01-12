  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко проведет свой следующий бой не ранее апреля
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко проведет свой следующий бой не ранее апреля

Бокс
(1 голосов)

Такое заявление сделал промоутер Боб Арум

Ломаченко проведет свой следующий бой не ранее апреля
Новина українською

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) не появится в ринге раньше апреля. Об этом заявил глава Top Rank Боб Арум в интервью Boxing Scene:

"Мы не будем организовывать шоу в марте (из-за студенческого баскетбольного чемпионата NCAA). В апреле мы, скорее всего, организуем два шоу. А в мае-июле будет около восьми или девяти вечеров бокса. Приблизительно, три в месяц".

Напомним, что последний бой Ломаченко провел против Теофимо Лопеса, которому проиграл по судейских записках.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...