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Ломаченко проведет свой следующий бой не ранее апреля
Такое заявление сделал промоутер Боб Арум
Экс-чемпион мира Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) не появится в ринге раньше апреля. Об этом заявил глава Top Rank Боб Арум в интервью Boxing Scene:
"Мы не будем организовывать шоу в марте (из-за студенческого баскетбольного чемпионата NCAA). В апреле мы, скорее всего, организуем два шоу. А в мае-июле будет около восьми или девяти вечеров бокса. Приблизительно, три в месяц".
Напомним, что последний бой Ломаченко провел против Теофимо Лопеса, которому проиграл по судейских записках.
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