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Ломаченко: Я за себя постою

Бокс
(1 голосов)

Василий мотивирован к камбэку

Ломаченко: Я за себя постою
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

На своей странице в Instagram двукратный олимпийский чемпион опубликовал мотивационное сообщение.

"Я за себя постою, не оставляю места для сомнений. 2021 год, я не могу дождаться", - написал Ломаченко.

Василий Ломаченко после операции на плече вернется на ринг не ранее марта-апреля. Имя его следующего соперника еще неизвестно.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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