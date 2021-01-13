Ломаченко: Я за себя постою

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

На своей странице в Instagram двукратный олимпийский чемпион опубликовал мотивационное сообщение.

"Я за себя постою, не оставляю места для сомнений. 2021 год, я не могу дождаться", - написал Ломаченко.

Василий Ломаченко после операции на плече вернется на ринг не ранее марта-апреля. Имя его следующего соперника еще неизвестно.