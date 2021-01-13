Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко: Я за себя постою
Василий мотивирован к камбэку
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
На своей странице в Instagram двукратный олимпийский чемпион опубликовал мотивационное сообщение.
"Я за себя постою, не оставляю места для сомнений. 2021 год, я не могу дождаться", - написал Ломаченко.
Василий Ломаченко после операции на плече вернется на ринг не ранее марта-апреля. Имя его следующего соперника еще неизвестно.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Капитан Днепра-1 может вернуться в свой бывший клуб
- Первый биатлон в 2021-м. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе?
- МЮ - новый лидер, Ман Сити готовится к рывку. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Теофимо Лопес назвал ТОП 5 легковесов современности
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...