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Надежда для Ломаченко? Арум заговорил о реванше с Лопесом
Как и всегда, дело в деньгах
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
В контракте на бой не была прописана опция реванша, поэтому Лопес не собирается предоставлять Ломаченко шанс исправить ошибки первого поединка.
Теперь же глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью ютуб-каналу Gareth A Davies намекнул, что может взяться за организацию реванша.
"Люди с Ближнего Востока, которые всегда находятся рядом, упоминали об организации этого реванша. С деньгами в боксе всего можно добиться", - сказал промоутер-ветеран.
Василий Ломаченко после боя с Теофимо Лопесом перенес операцию на плече, а его возвращение на ринг состоится не ранее апреля-мая.
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