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Усик может подписать контракт с Top Rank

Бокс
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В этом заинтересован Боб Арум

Усик может подписать контракт с Top Rank
Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заинтересован в сотрудничестве с обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (18-0, 13 КО).

На международной арене Усик сотрудничает с Matchroom Boxing, однако украинец может стать свободным агентом, если Эдди Хирн не выведет его на бой с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Маловероятно, что это произойдет, ведь Джошуа нацелен на объединительный поединок против Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО).

"Менеджер Усика – Эгис Климас, как и Василия Ломаченко и многих других бойцов, которые дерутся у меня. Я был бы рад, если бы Усик стал частью моей компании", - цитирует Арума Boxing News 24.

Александр Усик в последнем бою в октябре 2020 года единогласным решением судей прошел Дерека Чисору.

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В статье: Александр Усик Боб Арум
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