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Хирн предложил Усику бой с Джойсом за временный титул WBO

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Хирн предложил Усику бой с Джойсом за временный титул WBO
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поговорил о перспективах Александра Усика (18-0, 13 КО), который в статусе обязательного претендента WBO претендует на бой с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), приоритетом которого является объединительный мегафайт против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Мы не можем проявить к Усику неуважение и сказать, что ему просто нужно подождать. Мы должны что-то придумать, и я вижу вариант, чтобы он дрался с Джо Джойсом за временный пояс, а после боя Джошуа и Фьюри титул станет полноценным.

Усик классный парень, он боец до мозга костей. Даже со своей позиции он увидит, что бой между Фьюри и Джошуа – это хорошо для бокса", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее UA-Футбол сообщал, что команда Джойса поставила Усику ультиматум.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс Эдди Хирн
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