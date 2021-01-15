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Хирн предложил Усику бой с Джойсом за временный титул WBO
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поговорил о перспективах Александра Усика (18-0, 13 КО), который в статусе обязательного претендента WBO претендует на бой с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), приоритетом которого является объединительный мегафайт против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
"Мы не можем проявить к Усику неуважение и сказать, что ему просто нужно подождать. Мы должны что-то придумать, и я вижу вариант, чтобы он дрался с Джо Джойсом за временный пояс, а после боя Джошуа и Фьюри титул станет полноценным.
Усик классный парень, он боец до мозга костей. Даже со своей позиции он увидит, что бой между Фьюри и Джошуа – это хорошо для бокса", - цитирует Хирна Boxing News 24.
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