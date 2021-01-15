Макгрегор подтвердил, что ведет переговоры о бое с Пакьяо

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил в интервью TheMacLife, что ведёт переговоры о поединке с обладателем титула чемпиона мира WBA Super в полусреднем весе (до 66,7 кг) Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

"Я знаю, что переговоры о проведении поединка (против Пакьяо) в этом году перешли в активную фазу, чему я очень рад. Похоже, это таки случится до конца 2021-го, — говорит Конор. — Когда именно? Точно не знаю. Нам нужно будет пообщаться с (президентом UFC) Уайтом и UFC, чтобы посмотреть, к чему мы придём. Сам я открыт и готов ко всему. Но я точно завоюю титул чемпиона мира по боксу перед тем, как завершу выступления. И я был бы рад сделать это в поединке против Эммануэля Пакьяо".

Отметим, что сам Пакьяо также назвал бой с Макгрегором приоритетным для себя на 2021 год.

Напомним также, что на 23 января у Макгрегора запланирован реванш с Дастином Порье — это будет главный бой UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ).