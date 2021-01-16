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Эдди Хирн о бое Джошуа - Фьюри: Сможем все согласовать в течение четырех недель
Бой назревает
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что активно работает над организацией поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри. Его слова цитирует Mirror:
"У нас есть предложения примерно от полдюжины стран и интерес от трех или четырех. У нас есть одно из Австралии, мы разговаривали с представителями Сингапура, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, страны Восточной Европы и Америки.
Ближний Восток будет вести себя агрессивно в этом вопросе, но мы получили много предложений от стран, о которых даже не думали.
Если кто-то спросит меня, когда мы подпишем контракт? Скажу, что мы сможем все это уладить в течение следующих четырех недель", - сказал он.
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