Диллиан Уайт о Поветкине: Я просто хочу выйти туда и размазать его лицо, если честно

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) поделился планом на бой реванш против россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Я просто хочу выйти туда и размазать его лицо, если честно. Просто выйти на бой, встретиться лицом к лицу.

Я просто рад, что ему негде спрятаться и некуда бежать. Он зря потратил время, позволив мне подготовиться к двум боям, а затем отменил их в последнюю минуту.

Я рад. Он притворяется приятным и скромным парнем, но говорит дерьмо. Конечно, я буду надоедлив. Я не собираюсь сидеть и смеяться" - сказал он.