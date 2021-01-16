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Диллиан Уайт о Поветкине: Я просто хочу выйти туда и размазать его лицо, если честно

Бокс
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Комментарий британца

Диллиан Уайт о Поветкине: Я просто хочу выйти туда и размазать его лицо, если честно
UA-Футбол
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Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) поделился планом на бой реванш против россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Я просто хочу выйти туда и размазать его лицо, если честно. Просто выйти на бой, встретиться лицом к лицу.

Я просто рад, что ему негде спрятаться и некуда бежать. Он зря потратил время, позволив мне подготовиться к двум боям, а затем отменил их в последнюю минуту.

Я рад. Он притворяется приятным и скромным парнем, но говорит дерьмо. Конечно, я буду надоедлив. Я не собираюсь сидеть и смеяться" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн рассказал о подробностях организации боя Джошуа - Фьюри.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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