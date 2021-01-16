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Источник: Альварес подпишет контракт с Matchroom на два поединка
Близки к завершению переговоров
Мексиканский боксер, чемпион мира в суперсреднем весе и лидер Р4Р Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) близок к подписанию контракта с британской промоутерской компанией Matchroom Boxing на два поединка. Об этом сообщает инсайдер Майк Копинджер:
"Источники: Канело Альварес и Matchroom Boxing пришли к согласию по основным моментам соглашения о его выступлении 27-го февраля против Авни Йылдырыма в США. Если Альварес выигрывает и обойдется без травм, то выступит 5-го мая" - написал он в Твиттере.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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