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Маурисио Сулейман о бое Джошуа - Фьюри: Это будет первый грандиозный бой в эпоху социальных сетей
Комментарий специалиста
Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман прокомментировал возможный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри. Его слова цитирует The Sun:
"Это будет первый грандиозный бой в эпоху социальных сетей. Это совсем другая эра - радио, телевидение, pay-per-view, теперь ивенты в социальных сетях - они приобретают совсем другой размах.
Если этот поединок состоится, то он, несомненно, станет крупнейшим событием века и одним из крупнейших - в спорте. Я бы сказал, что это самый великий бой со времен Леннокса Льюиса против Майка Тайсона или Эвандера Холифилда.
Фьюри против Джошуа - огромное событие, которое войдет в книгу рекордов", - сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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