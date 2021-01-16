Маурисио Сулейман о бое Джошуа - Фьюри: Это будет первый грандиозный бой в эпоху социальных сетей

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман прокомментировал возможный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри. Его слова цитирует The Sun:

"Это будет первый грандиозный бой в эпоху социальных сетей. Это совсем другая эра - радио, телевидение, pay-per-view, теперь ивенты в социальных сетях - они приобретают совсем другой размах.

Если этот поединок состоится, то он, несомненно, станет крупнейшим событием века и одним из крупнейших - в спорте. Я бы сказал, что это самый великий бой со времен Леннокса Льюиса против Майка Тайсона или Эвандера Холифилда.

Фьюри против Джошуа - огромное событие, которое войдет в книгу рекордов", - сказал он.