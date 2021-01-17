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Эдди Хирн о бое Фьюри - Джошуа: Сделка действительно заключена, но без подписания

Бокс
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Эдди Хирн о бое Фьюри - Джошуа: Сделка действительно заключена, но без подписания
UA-Футбол
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Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о деталях организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри.

"Соглашение действительно заключена, но без подписания. Финансовая часть сделки уже выполнена. Единственное, что сейчас действительно нужно сделать - это решить ситуацию с трансляцией" - сказал он.

Напомним, что ранее Хирн подробно рассказал о сроках согласования по поединку Фьюри - Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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