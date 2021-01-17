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Эдди Хирн о бое Фьюри - Джошуа: Сделка действительно заключена, но без подписания
Комментарий специалиста
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о деталях организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри.
"Соглашение действительно заключена, но без подписания. Финансовая часть сделки уже выполнена. Единственное, что сейчас действительно нужно сделать - это решить ситуацию с трансляцией" - сказал он.
Напомним, что ранее Хирн подробно
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