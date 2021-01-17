Эдди Хирн о бое Фьюри - Джошуа: Сделка действительно заключена, но без подписания

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о деталях организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри.

"Соглашение действительно заключена, но без подписания. Финансовая часть сделки уже выполнена. Единственное, что сейчас действительно нужно сделать - это решить ситуацию с трансляцией" - сказал он.