Боб Арум: Мы планируем возвращение Ломаченко на апрель или май

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал о дальнейших планах своего подопечного, украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Его слова цитирует Barbershop Conversations:

"Мы планируем возвращение Ломаченко на апрель или май. Нам нужно определиться, в каком весе он будет драться - легком или втором полулегком. Похоже, сейчас он намерен остаться в легком дивизионе. Мы найдем для него лучшего среди доступных соперников и устроим бой" - сказал он.