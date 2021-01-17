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Боб Арум: Мы планируем возвращение Ломаченко на апрель или май

Бокс
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Боб Арум: Мы планируем возвращение Ломаченко на апрель или май
UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал о дальнейших планах своего подопечного, украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Его слова цитирует Barbershop Conversations:

"Мы планируем возвращение Ломаченко на апрель или май. Нам нужно определиться, в каком весе он будет драться - легком или втором полулегком. Похоже, сейчас он намерен остаться в легком дивизионе. Мы найдем для него лучшего среди доступных соперников и устроим бой" - сказал он.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес рассказал о планах на будущее.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум
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