Девин Хэйни: Райан Гарсия - первый выбор для меня

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (25-0, 15 КО) рассказал о своих потенциальных соперниках. Его слова цитирует BoxingScene:

"Хавьер Фортуна - мой второй претендент. Райан Гарсия - первый выбор для меня. Если не сможем достать его, тогда следующий - будь то Теофимо Лопес за все пояса или Хавьер Фортуна, чтобы выполнить чемпионские обязательства.

Если Райан Гарсия не хочет поединка, мы просто пойдем дальше. Если Фортуна не примет бой, мы будем искать лучшего соперника, с которым можно встретиться. Но я никому не позволю замедлять мои планы на 2021" - сказал он.