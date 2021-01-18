Ломаченко списан? Арум не рассматривает украинца в соперники Лопесу

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

В контракте на бой не была прописана опция реванша, поэтому Лопес не собирается предоставлять Ломаченко шанс исправить ошибки первого поединка.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, обсуждая дальнейшие планы Лопеса, не включил Ломаченко в список потенциальных соперников Теофимо.

"Сперва готовим Лопесу бой в Австралии против его обязательного претендента по линии IBF Джорджа Камбососа.

А затем хотим сделать ему бой с Девином Хэйни, Жервонтой Дэвисом или же Райаном Гарсией.

Если бы все зависело от меня, то я бы выбрал в оппоненты Лопесу Райана Гарсию. Если не Гарсиа, то Дэвис. У него тоже много болельщиков. Хэйни только на третьем месте, ведь у него нет такого же количества фанов", - сказал Арум.

Василий Ломаченко должен вернуться на ринг в апреле-мае.