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Паркер: Чувствую, что побью Усика
Посмотрим, что произойдет на ринге
Экс-чемпион WBO Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) снова заговорил о бое с Александром Усиком (18-0, 13 КО), который пребывает в статусе обязательного претендента по версии Всемирной боксерской организации.
"Усик? У него крутой боксерский IQ, он классно двигается. Но если выпадет шанс, то я схвачусь за бой с ним обеими руками. С моими движениями и скорость чувствую, что победа будет за мной. Думаю, что я для него окажусь слишком сложным вызовом", - сказал Паркер.
Паркер в рейтинге WBO идет позади британца Джо Джойса (12-0, 11 КО), поэтому не считается главным претендентом на бой с Усиком, если WBO назначит бой за временный или полноценный титул.
Джозеф Паркер на профи-ринге проигрывал Энтони Джошуа и Диллиану Уайту.
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