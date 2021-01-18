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Паркер: Чувствую, что побью Усика

Бокс
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Посмотрим, что произойдет на ринге

Паркер: Чувствую, что побью Усика
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Экс-чемпион WBO Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) снова заговорил о бое с Александром Усиком (18-0, 13 КО), который пребывает в статусе обязательного претендента по версии Всемирной боксерской организации.

"Усик? У него крутой боксерский IQ, он классно двигается. Но если выпадет шанс, то я схвачусь за бой с ним обеими руками. С моими движениями и скорость чувствую, что победа будет за мной. Думаю, что я для него окажусь слишком сложным вызовом", - сказал Паркер.

Паркер в рейтинге WBO идет позади британца Джо Джойса (12-0, 11 КО), поэтому не считается главным претендентом на бой с Усиком, если WBO назначит бой за временный или полноценный титул.

Джозеф Паркер на профи-ринге проигрывал Энтони Джошуа и Диллиану Уайту.

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В статье: Александр Усик Джозеф Паркер
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Источник:
Vringe.com

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