Уайлдер может провести бой с обидчиком украинца

Первым соперником Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) после поражения от Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) может стать экс-чемпион IBF Чарльз Мартин (28-2-1, 25 КО).

Мартин в 2016 году в бою за вакантный титул Международной боксерской федерации техническим нокаутом прошел Вячеслава Глазкова, который на старте боя получил тяжелую травму колена и не смог продолжить поединок.

В статусе чемпиона мира Мартин ходил всего три месяца, пока нокаутом во втором раунде не проиграл тогда еще проспекту Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Уайлдер по контракту должен был провести третий бой с Фьюри, однако переговоры между сторонами зашли в глухой угол.