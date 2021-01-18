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Арум: У Гарсии очень быстрые руки и большая мощь в них, но я бы обогнал его на стометровке
Боб спятил
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не верит в организацию поединка между своим подопечным и абсолютным чемпионом Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и проспектом Райаном Гарсией (21-0, 18KO). Слова промоутера приводит портал BoxingScene.com.
"У Гарсии очень быстрые руки и большая мощь в них, но я бы обогнал его на стометровке. Я хочу сказать, у парня очень медленные ноги. Мне кажется, что Golden Boy не позволят ему подраться с Лопесом, поскольку Теофимо без труда разделался бы с ним".
Напомним, Гарсия планирует завершить карьеру профессионального боксера в 26 лет.
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