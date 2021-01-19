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Сенченко: Не увидел победы Лопеса в бою с Ломаченко

Бокс
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Мнение экс-чемпиона

Сенченко: Не увидел победы Лопеса в бою с Ломаченко
Новина українською

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко прокомментировал исход боя между Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и Василем Ломаченко (14-2, 10 КО).

Украинец в октябре прошлого года проиграл единогласным решением судей и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Возможно, я рискую попасть под шквал критики, но при всём том, что Василий мало работал в первых шести раундах, я не увидел победы Лопеса в этом бою.

Как человек может стать абсолютным чемпионом мира, не нанеся ни одного акцентированного точного удара в голову? При этом на повторах было четко видно, что у Ломаченко проходят серии.

Я уверен, уровень и класс украинца выше, чем у Лопеса. Очень хочется увидеть реванш!", - сказал Сенченко.

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В статье: Василий Ломаченко Вячеслав Сенченко Теофимо Лопес
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Источник:
Xsport.ua

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