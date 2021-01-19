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Промоутер: Работаем над боем Усик – Джойс

Бокс
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Промоутер: Работаем над боем Усик – Джойс
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Британский промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что в WBO одобрили переговоры по бою между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

"Думаю, WBO хочет, чтобы это был бой за временный титул. Мы работает над этим. Победитель получит право сразиться с тем, у кого остальные три пояса", - сказал Уоррен.

Если Усик даст согласие драться с Джойсом за временный пояс, то Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсон Фьюри (31-0-1, 21 КО) в объединительном бою определят абсолютного чемпиона мира, но сразу после поединка победитель откажется от титула WBO в пользу Усика или Джойса.

Ранее стало известно, что Джо Джойс нацелен вернуться на ринг не позднее апреля.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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Источник:
Vringe.com

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