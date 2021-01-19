Следующим соперником Уайлдера может стать экс-чемпион мира Мартин

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер может провести следующий поединок с бывшим чемпионом мира по версии IBF Чарльзом Мартином, сообщает Boxingnews24.

"Если мы не сможем получить бой с Фьюри, Деонтею нужно будет оставаться активным. Это худший сценарий. Мы собираемся вернуть Деонтея на ринг", — сказал менеджер американца Шелли Финкель.

Напомним, Уайлдер последний раз появлялся на ринге в феврале 2020 года. Тогда он досрочно проиграл Тайсону Фьюри, лишившись звания чемпиона мира по версии WBC. Что касается Мартина, он являлся чемпионом лишь три месяца. В титульном бою 2016 года с Вячеславом Глазковым он победил благодаря травме украинца. Уже в следующем поединке он досрочно проиграл Энтони Джошуа.