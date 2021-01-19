WBC назвал Бойца года-2020

Всемирный боксерский совет (WBC) повторил опыт издания The Ring в подведении итогов прошедшего года.

Звание "Боец года" разделили между собой сразу два кандидата - это обладатель титула WBC в супертяжелом весе, 32-летний британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO), чемпион WBC/WBA во втором среднем весе (до 76.2 кг) и лидер рейтинга "pound-for-pound", 30-летний мексиканец Сауль Альварес (54-1-2, 36 KO).

Фьюри в конце февраля досрочно остановил в 7-ом раунде американского меганокаутера Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), для которого это поражение стало первым в карьере.

Альварес в декабре стал чемпионом в четырех весовых категориях, нанеся первое и безоговорочное поражение британскому экс-чемпиону Каллуму Смиту (27-1-0, 19 KO).