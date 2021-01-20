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Хирн заявил, что Усик хочет получить от Джошуа и Фьюри почти 3 млн долларов
Посмотрим, чем закончится эта история
Александр Усик (18-0, 13 КО) может помешать Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсону Фьюри (30-0-1, 22 КО) определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец в статусе обязательного претендента WBO имеет первоочередное право на бой с Джошуа.
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн не исключил, что Джошуа и Фьюри придется поделиться своим доходом с Усиком, если контракт на бой будет подписан.
"Усик хочет получить 2,71 миллиона долларов. Еще 2,03 миллиона долларов они должны заплатить управляющим органам, чтобы все пояса были на кону.
Так что, парни? Вы готовы отдать несколько миллионов из своих карманов?", - цитирует Хирна Marca.
Ожидается, что Усик все же уступит Фьюри право боя с Джошуа, а сам встретится с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за временный титул WBO.
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