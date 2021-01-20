Имитация превосходства. Ломаченко опубликовал видео с ударами Лопеса

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Двукратный вновь олимпийский чемпион усомнился в справедливости статистики Compubox. На своей странице в Instagram Ломаченко опубликовал подборку ударов Лопеса в замедленной съемке. Вы сами можете убедиться, стоило ли судьям засчитывать такие атаки американца.

Василий Ломаченко должен вернуться на ринг в апреле-мае, в одним из главных претендентов на бой с украинцем считается Девин Хейни.