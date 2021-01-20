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Промоутер: Фьюри – явный фаворит в бою с Джошуа

Бокс
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Интересное заявление

Промоутер: Фьюри – явный фаворит в бою с Джошуа
Новина українською

Украинский промоутер Дмитрий Салита поделился своими мыслями по бою между двумя чемпионами мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО).

"Фьюри явный фаворит в противостоянии с Джошуа. Не сомневаюсь, что он попытается нокаутировать Джошуа.

Не забывайте, что Тайсон и ранее был великим бойцом с прекрасным бойцовским интеллектом и сильный духом. Он побил пикового Владимира Кличко. Так что он реально удивительно талантлив", - сказал Салита.

Ожидается, что Фьюри и Джошуа встретятся на ринге в апреле текущего года, а победитель станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что WBO одобрил бой между Джошуа и Фьюри.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Vringe.com

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