Хирн: Уверен, что Джошуа остановит Фьюри

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, считает, что его подопечный досрочно победит обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

"Я верю, что Джошуа остановит Фьюри. Я также уверен, что если эти парни подерутся десять раз, то каждый раз мы получим другой исход. Но важны только результаты их первого и второго поединков. Я просто верю, что Джошуа становится все лучше и лучше. С ним следует драться сейчас, а не через 2-4 года, когда он будет еще лучше.

Я уже достаточно долго верю в то, что Джошуа - лучший супертяжеловес в мире. И я верю, что он нокаутирует Фьюри. Я знаю, что Тайсон поднялся после комбинации Уайлдера с двух ударов. Однако не одно из этих попаданий не было чистым. Это были тяжелые удары, но мы видели, как Фьюри падал в бою со Стивом Каннингемом и был потрясен в других поединках", - сказал Эдди Хирн.

Напомним, Хирн также заявил, что Фьюри не победит Джошуа так же, как Деонтея Уайлдера.