  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн: Уверен, что Джошуа остановит Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн: Уверен, что Джошуа остановит Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Промоутер ставит на Энтони

Хирн: Уверен, что Джошуа остановит Фьюри
Новина українською

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, считает, что его подопечный досрочно победит обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

"Я верю, что Джошуа остановит Фьюри. Я также уверен, что если эти парни подерутся десять раз, то каждый раз мы получим другой исход. Но важны только результаты их первого и второго поединков. Я просто верю, что Джошуа становится все лучше и лучше. С ним следует драться сейчас, а не через 2-4 года, когда он будет еще лучше.

Я уже достаточно долго верю в то, что Джошуа - лучший супертяжеловес в мире. И я верю, что он нокаутирует Фьюри. Я знаю, что Тайсон поднялся после комбинации Уайлдера с двух ударов. Однако не одно из этих попаданий не было чистым. Это были тяжелые удары, но мы видели, как Фьюри падал в бою со Стивом Каннингемом и был потрясен в других поединках", - сказал Эдди Хирн.

Напомним, Хирн также заявил, что Фьюри не победит Джошуа так же, как Деонтея Уайлдера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fightnews

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...