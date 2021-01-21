Джойс: Бой с Усиком будет психологической битвой

Джо Джойс (12-0, 11 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) в первой половине 2021 года могут провести бой за временный титул WBO.

Стоит отметить, что в марте 2013 года в рамках полупрофессиональной лиги WSB Усик побил Джойса с разгромным счетом на судейских записках.

"Я смотрел бой Усика против Дерека Чисоры. Андердог дрался отважно, но решающую роль все же сыграло превосходство Усика в технике.

По какому сценарию пройдет бой между мной и Александром? О, это будет абсолютно другая история. Это будет во многом психологическая битва. Но и физическая тоже. Ведь это не шутки, когда на протяжении всех 12 раундов тебя пытается переехать Грузовик", - сказал Джойс.