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Джойс: Бой с Усиком будет психологической битвой
Британец настроен на реванш
Джо Джойс (12-0, 11 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) в первой половине 2021 года могут провести бой за временный титул WBO.
Стоит отметить, что в марте 2013 года в рамках полупрофессиональной лиги WSB Усик побил Джойса с разгромным счетом на судейских записках.
"Я смотрел бой Усика против Дерека Чисоры. Андердог дрался отважно, но решающую роль все же сыграло превосходство Усика в технике.
По какому сценарию пройдет бой между мной и Александром? О, это будет абсолютно другая история. Это будет во многом психологическая битва. Но и физическая тоже. Ведь это не шутки, когда на протяжении всех 12 раундов тебя пытается переехать Грузовик", - сказал Джойс.
Ранее UA-Футбол
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