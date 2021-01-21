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Красюк: Джошуа и Фьюри пора сделать Усику серьезное предложение

Бокс
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Украинец хочет сорвать куш

Красюк: Джошуа и Фьюри пора сделать Усику серьезное предложение
Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO может помешать Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсону Фьюри (30-0-1, 22 КО) определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Промоутер украинца по линии K2 Promotions Ukraine Александр Красюк намекнул британским коллегам, что пора действовать.

"Проблема разве что в том, что Усик не получил до сих пор никаких конкретных предложений. То есть абсолютно никаких предложений отойти в сторону и вовсе не было. Все, что было – обсуждение возможной суммы посредством СМИ.

Поэтому считаю, что пришло время. Промоутерам Фьюри и Джошуа пора или же сделать Усику серьезное предложение, чтобы тот отошел в сторонку и согласился на бой за временный титул, или же предложить поединок с Джошуа за полноценное чемпионское звание", - отметил Красюк.

Ожидается, что Усик все же уступит Фьюри право боя с Джошуа, а сам встретится с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за временный титул WBO.

Накануне промоутер Эдди Хирн заявил, Усик хочет получить от Джошуа и Фьюри почти 3 млн долларов.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Vringe.com

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