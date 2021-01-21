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Альварес и Сондерс договариваются о бое
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Чемпион WBС и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) и владелец пояса WBO Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО) 5 мая могут провести объединительный бой. Об этом сообщил британский промоутер Эдди Хирн.
"Ничего не мешает Сондерсу провести бой с Альваресом. Билли чувствует, что может выиграть, но он хочет заработать приличные деньги. Ему нужен этот бой, но он не хочет драться за любую сумму. Я мог бы устроить бой Альварес – Сондерс на Синко де Майо", - цитирует Хирна Boxing News 24.
Ожидается, что Альварес вернется на ринг 27 февраля, а его соперником станет обязательный претендент WBC Авни Йылдырым (21-2, 12 КО).
В последнем бою Сауль Альварес единогласным решением судей побил чемпиона Суперсерии Каллума Смита.
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