Бренд Федерации бокса Украины засветился в фильме Сталлоне

Логотип и судейская эмблема Федерации бокса Украины были использованы в известном голливудском фильме «Крид II: Наследие Рокки Бальбоа», часть событий которого проходит в Киеве, где по сюжету живет и тренируется сын главного антагониста Рокки Ивана Драго.

Переговоры об использовании бренда ФБУ в фильме Сильвестра Сталлоне с национальной боксерской ассоциацией несколько лет назад вела компания Clearing By Ashley Inc.

"Эта организация, основанная в Лос-Анджелесе, вела переговоры с нашей Федерацией непосредственно от имени Сильвестра Сталлоне, который, безусловно, является любимцем не только киноманов, но и кумиром нескольких поколений боксеров во всем мире и, в частности, в нашей стране.

Понятно, что мы пошли навстречу – и нам очень приятно, что бренд ФБУ присутствует в этой зрелищной ленте. Надеюсь на то, что это не последнее наше сотрудничество с легендарным актером и продюсером.

Будем и дальше продолжать общение для дальнейшей популяризации ФБУ и бокса в целом", - заявил исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун.

«Крид II: Наследие Рокки Бальбоа» вышел в 2018 года и стал последним фильмом, в котором Сильвестр Сталлоне сыграл образ Рокки Бальбоа.