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Бренд Федерации бокса Украины засветился в фильме Сталлоне
Конечно, речь о легендарном Рокки Бальбоа
Логотип и судейская эмблема Федерации бокса Украины были использованы в известном голливудском фильме «Крид II: Наследие Рокки Бальбоа», часть событий которого проходит в Киеве, где по сюжету живет и тренируется сын главного антагониста Рокки Ивана Драго.
Переговоры об использовании бренда ФБУ в фильме Сильвестра Сталлоне с национальной боксерской ассоциацией несколько лет назад вела компания Clearing By Ashley Inc.
"Эта организация, основанная в Лос-Анджелесе, вела переговоры с нашей Федерацией непосредственно от имени Сильвестра Сталлоне, который, безусловно, является любимцем не только киноманов, но и кумиром нескольких поколений боксеров во всем мире и, в частности, в нашей стране.
Понятно, что мы пошли навстречу – и нам очень приятно, что бренд ФБУ присутствует в этой зрелищной ленте. Надеюсь на то, что это не последнее наше сотрудничество с легендарным актером и продюсером.
Будем и дальше продолжать общение для дальнейшей популяризации ФБУ и бокса в целом", - заявил исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун.
«Крид II: Наследие Рокки Бальбоа» вышел в 2018 года и стал последним фильмом, в котором Сильвестр Сталлоне сыграл образ Рокки Бальбоа.
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