  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бренд Федерации бокса Украины засветился в фильме Сталлоне
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бренд Федерации бокса Украины засветился в фильме Сталлоне

Бокс
(1 голосов)

Конечно, речь о легендарном Рокки Бальбоа

Бренд Федерации бокса Украины засветился в фильме Сталлоне
Новина українською

Логотип и судейская эмблема Федерации бокса Украины были использованы в известном голливудском фильме «Крид II: Наследие Рокки Бальбоа», часть событий которого проходит в Киеве, где по сюжету живет и тренируется сын главного антагониста Рокки Ивана Драго.

Переговоры об использовании бренда ФБУ в фильме Сильвестра Сталлоне с национальной боксерской ассоциацией несколько лет назад вела компания Clearing By Ashley Inc.

"Эта организация, основанная в Лос-Анджелесе, вела переговоры с нашей Федерацией непосредственно от имени Сильвестра Сталлоне, который, безусловно, является любимцем не только киноманов, но и кумиром нескольких поколений боксеров во всем мире и, в частности, в нашей стране.

Бренд Федерации бокса Украины засветился в фильме Сталлоне - изображение 1

Понятно, что мы пошли навстречу – и нам очень приятно, что бренд ФБУ присутствует в этой зрелищной ленте. Надеюсь на то, что это не последнее наше сотрудничество с легендарным актером и продюсером.

Будем и дальше продолжать общение для дальнейшей популяризации ФБУ и бокса в целом", - заявил исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун.

«Крид II: Наследие Рокки Бальбоа» вышел в 2018 года и стал последним фильмом, в котором Сильвестр Сталлоне сыграл образ Рокки Бальбоа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сильвестр Сталлоне Федерация бокса Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...