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Ломаченко опубликовал нарезку своих лучших ударов в бою с Лопесом
Украинец не хочет мириться с поражением
Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко на своей странице в Instagram выложил нарезку лучших моментов боя с Лопесом, в которой акцент сделан на его точных ударах.
"Боец 2020 года. "Искусство превосходства (Королевский выход)", - подписал видео Ломаченко.
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