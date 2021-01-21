Ломаченко опубликовал нарезку своих лучших ударов в бою с Лопесом

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко на своей странице в Instagram выложил нарезку лучших моментов боя с Лопесом, в которой акцент сделан на его точных ударах.

"Боец 2020 года. "Искусство превосходства (Королевский выход)", - подписал видео Ломаченко.