Официально: Альварес 27 февраля проведет бой с турком Йылдырымом

Чемпион WBС и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) 27 февраля в США встретится с обязательным претендентом по линии WBC Авни Йылдырымом (21-2-0, 12 KO).

Стриминговый сервис DAZN на официальном уровне подтвердил дату следующего боя лучшего боксера мира по версии журнала The Ring.

THE P4P KING IS BACK NEXT MONTH. ???? pic.twitter.com/c6xfTlydwQ