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Официально: Альварес 27 февраля проведет бой с турком Йылдырымом
Все уже решено
Чемпион WBС и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) 27 февраля в США встретится с обязательным претендентом по линии WBC Авни Йылдырымом (21-2-0, 12 KO).
Стриминговый сервис DAZN на официальном уровне подтвердил дату следующего боя лучшего боксера мира по версии журнала The Ring.
THE P4P KING IS BACK NEXT MONTH. ???? pic.twitter.com/c6xfTlydwQ— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 21, 2021
Сауль Альварес в последний раз выходил на ринг 19 декабря, когда в Сан-Антонио единогласным решением судей нанес первое поражение в карьере британцу Каллуму Смиту (27-1, 19 КО).
Стоит отметить, что Авни Йылдырым не входит в топ-10 лучших боксеров мира в суперсреднем весе по версии портала BoxRec.
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