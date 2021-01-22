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Официально: Альварес 27 февраля проведет бой с турком Йылдырымом

Бокс
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Официально: Альварес 27 февраля проведет бой с турком Йылдырымом
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Чемпион WBС и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) 27 февраля в США встретится с обязательным претендентом по линии WBC Авни Йылдырымом (21-2-0, 12 KO).

Стриминговый сервис DAZN на официальном уровне подтвердил дату следующего боя лучшего боксера мира по версии журнала The Ring.

Сауль Альварес в последний раз выходил на ринг 19 декабря, когда в Сан-Антонио единогласным решением судей нанес первое поражение в карьере британцу Каллуму Смиту (27-1, 19 КО).

Стоит отметить, что Авни Йылдырым не входит в топ-10 лучших боксеров мира в суперсреднем весе по версии портала BoxRec.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Альварес и Сондерс договариваются о бое.

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В статье: Бокс Сауль Альварес
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