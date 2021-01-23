Промоутер: Мы очень заинтересованы в том, чтобы Усик дрался с Джойсом за временный титул

Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) не сможет помешать проведению поединка за звание абсолютного чемпиона мира Джошуа - Фьюри, а его следующим соперником скорее всего станет Джо Джойс.

"WBO обратилась ко всем заинтересованным сторонам. В целом они сказали, что хотят получить от нас входные данные, касающиеся боя Усик - Джойс. Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы Джо подрался с Усиком за временный титул.

Я думаю, есть большая вероятность того, что этот бой состоится. Усик не сможет встать на пути Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Гипотетически, если мы все договоримся по этому поводу, двое ребят, Тайсон и Эй Джей, могут устроить поединок. Победитель боя Усик - Джойс станет временным чемпионом. Но тогда победитель боя Фьюри - Джошуа должен будет провести защиту против кого-то из них или освободить титул" - цитирует слова промоутера TalkSport.