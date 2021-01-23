  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер: Мы очень заинтересованы в том, чтобы Усик дрался с Джойсом за временный титул
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер: Мы очень заинтересованы в том, чтобы Усик дрался с Джойсом за временный титул

Бокс
(1 голосов)

Комментарий специалиста

Промоутер: Мы очень заинтересованы в том, чтобы Усик дрался с Джойсом за временный титул
UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) не сможет помешать проведению поединка за звание абсолютного чемпиона мира Джошуа - Фьюри, а его следующим соперником скорее всего станет Джо Джойс.

"WBO обратилась ко всем заинтересованным сторонам. В целом они сказали, что хотят получить от нас входные данные, касающиеся боя Усик - Джойс. Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы Джо подрался с Усиком за временный титул.

Я думаю, есть большая вероятность того, что этот бой состоится. Усик не сможет встать на пути Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Гипотетически, если мы все договоримся по этому поводу, двое ребят, Тайсон и Эй Джей, могут устроить поединок. Победитель боя Усик - Джойс станет временным чемпионом. Но тогда победитель боя Фьюри - Джошуа должен будет провести защиту против кого-то из них или освободить титул" - цитирует слова промоутера TalkSport.

Напомним, что ранее Джойс изъявил желание сразиться с Усиком.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Фрэнк Уоррен Джо Джойс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...