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Арум сообщил о значительном сдвиге в переговорах по бою Джошуа – Фьюри
Ждем официальное подтверждение
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, на каком этапе находятся переговоры по бою между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за все титулы в супертяжелом весе.
"Буквально вчера общались с Эдди Хирном. Он заявил, что вместе с людьми Джошуа заканчивают работу над черновым вариантом контракта. Во вторник они сбросят его нам. А затем мы вместе с промоутером Фьюри Фрэнком Уорреном, командой Тайсона и юристами начнём работу по изучению контракта.
Наша работа – составить список предложений и правок, а затем отправить их обратно Хирну. Иногда процесс затягивается, но я верю, что не в этом случае. Ведь все стороны являются профессионалами и реально хотят боя.
Поэтому я верю, что уже очень скоро мы подпишем контракт и тогда займемся решением последней проблемы – определимся с датой и местом проведения боя", - сказал Арум.
По предварительной информации Фьюри и Джошуа могут провести бой в апреле.
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