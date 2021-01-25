  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Арум сообщил о значительном сдвиге в переговорах по бою Джошуа – Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арум сообщил о значительном сдвиге в переговорах по бою Джошуа – Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Ждем официальное подтверждение

Арум сообщил о значительном сдвиге в переговорах по бою Джошуа – Фьюри
Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, на каком этапе находятся переговоры по бою между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за все титулы в супертяжелом весе.

"Буквально вчера общались с Эдди Хирном. Он заявил, что вместе с людьми Джошуа заканчивают работу над черновым вариантом контракта. Во вторник они сбросят его нам. А затем мы вместе с промоутером Фьюри Фрэнком Уорреном, командой Тайсона и юристами начнём работу по изучению контракта.

Наша работа – составить список предложений и правок, а затем отправить их обратно Хирну. Иногда процесс затягивается, но я верю, что не в этом случае. Ведь все стороны являются профессионалами и реально хотят боя.

Поэтому я верю, что уже очень скоро мы подпишем контракт и тогда займемся решением последней проблемы – определимся с датой и местом проведения боя", - сказал Арум.

По предварительной информации Фьюри и Джошуа могут провести бой в апреле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...