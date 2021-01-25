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Марченко прошел в основную сетку челленджера во Франции

Бокс
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Илья вернулся на победную тропу

Марченко прошел в основную сетку челленджера во Франции
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Вторая ракетка Украины Илья Марченко в финале квалификации челленджера в Кемпере с призовым фондом €88,520 в трех сетах обыграл теннисиста из Китайского Тайбэя У Тунг-Лина (6:3, 6:7, 6:1).

На пути к победе Марченко в двухчасовом матче сделал шесть брейков при трех неудачных геймах на своей подаче.

Первый соперник Ильи Марченко определится позже после дополнительной жеребьевки.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская из-за допингового скандала пропустит Australian Open.

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В статье: теннис Илья Марченко
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