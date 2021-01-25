Марченко прошел в основную сетку челленджера во Франции

Вторая ракетка Украины Илья Марченко в финале квалификации челленджера в Кемпере с призовым фондом €88,520 в трех сетах обыграл теннисиста из Китайского Тайбэя У Тунг-Лина (6:3, 6:7, 6:1).

На пути к победе Марченко в двухчасовом матче сделал шесть брейков при трех неудачных геймах на своей подаче.

Первый соперник Ильи Марченко определится позже после дополнительной жеребьевки.